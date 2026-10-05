Sve je jasnija slika budućeg saziva Skupštine TK

Nakon što je obrađeno 97,49 posto izbornih rezultata za Skupštinu Tuzlanskog kantona, sve je jasnija slika budućeg saziva kantonalnog parlamenta. Prema trenutnoj projekciji, SDA bi trebala osvojiti 13 od ukupno 35 mandata, a poznat je i trenutni poredak kandidata koji bi mogli dobiti zastupnički mandat.

Prema sadašnjem odnosu glasova, SDP BiH imao bi sedam mandata, DF/GS i NiP sa partnerima po tri, dok bi Stranka za BiH, koalicija NES BiH/PDA/Naprijed, Naša stranka i SBB trebali osvojiti po dva mandata. Koaliciji BH Zeleni/BPS/Tuzlanska alternativa pripao bi jedan mandat.

SDA – 13 mandata

Ukoliko odnos glasova ostane približno isti, zastupničke mandate SDA mogli bi osvojiti Šekib Umihanić, Smajo Mandžić, Lejla Vuković, Selma Smajić, Bahrudin Ahmetagić, Fahrudin Skopljak, Senad Alić, Ediba Avdić, Selma Jukan, Edin Dedić, Minela Agić, Damir Šišić i Monika Novaković.

Najviše pojedinačnih glasova među kandidatima SDA trenutno ima Šekib Umihanić sa 16.363 glasa, dok je drugi Smajo Mandžić sa 12.433 glasa.

SDP BiH – 7 mandata

Prema trenutnom poretku kandidata, mandate SDP-a mogli bi osvojiti Dževad Hadžić, Mirela Memić, Slađan Ilić, Vahidin Smajlović, Azra Ljaljić, Adel Jukan i Radojka Stojak.

Dževad Hadžić trenutno je najjači kandidat SDP-a sa 5.806 glasova.

DF/GS – 3 mandata

Prema trenutnoj projekciji, tri mandata pripala bi Mahiru Mešaliću, Dragani Bosankić i Ivani Mijatović.

NiP i Stranka penzionera – 3 mandata

Tri mandata prema trenutnom poretku kandidata mogli bi osvojiti Adis Fazlić, Silva Banović i Suad Hadžić.

Stranka za BiH – 2 mandata

Ukoliko projekcija ostane nepromijenjena, u novi saziv Skupštine TK ušli bi Žarko Vujović i Mirnes Gušić.

Vujović trenutno ima 2.226, a Gušić 1.975 glasova.

NES BiH/PDA/Naprijed – 2 mandata

Dva projektovana mandata pripala bi Lejli Ćebić Đerzić i Emiru Idrizoviću.

Ćebić Đerzić trenutno ima 3.318 glasova, dok je Idrizović osvojio 2.500.

Naša stranka – 2 mandata

Prema trenutnim rezultatima, mandate bi osvojili Omer Berbić i Mirsad Čamdžić.

Posebnu pažnju privlači rezultat Berbića, koji je bio na 40. mjestu kandidatske liste, a trenutno ima 2.719 glasova. Čamdžić ima 1.572 glasa.

SBB – 2 mandata

Dva mandata prema sadašnjoj projekciji pripala bi Emiru Salihoviću i Edisu Trumiću.

Salihović trenutno ima 2.798, a Trumić 2.707 glasova.

BH Zeleni/BPS/Tuzlanska alternativa – 1 mandat

Jedini mandat ove koalicije prema trenutnoj projekciji osvojio bi Jasmin Handžić, koji trenutno ima 2.024 glasa.

Projekcija, a ne konačni sastav

Iako je obrađeno 97,49 posto izbornih rezultata, projekciju treba posmatrati s rezervom. Rezultati još nisu u potpunosti zaključeni, a promjene u broju glasova političkih subjekata mogu utjecati na konačnu raspodjelu 35 mandata.

Osim toga, konačan sastav Skupštine TK zavisit će od konačno utvrđenih rezultata kandidata i primjene pravila Izbornog zakona BiH prilikom dodjele mandata.

Zbog toga navedena imena predstavljaju trenutnu projekciju mogućeg sastava Skupštine Tuzlanskog kantona, a ne konačnu listu izabranih zastupnika.

(Vijesti.ba)