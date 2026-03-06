Revizija pokazala: 33 tone brazilske govedine s hormonom rasta završile na EU tržištu

Rezultati revizije koje je objavila Evropska komisija (EK) pokazali su ozbiljne nepravilnosti u izvozu brazilske govedine na tržište Evropske unije. Kontrole provedene 2024., a potom ponovljene 2025. godine, otkrile su da Brazil nije u stanju dokazati da u EU ne izvozi meso tretirano estradiolom, hormonom rasta čija je uporaba u europskoj proizvodnji zabranjena, piše Farmer.

Na rezultate je prvi upozorio Jacek Zarzecki iz “Poljske platforme održivog govedarstva”, ocijenivši izvješće “poražavajućim ne samo za Brazil, nego i za Evropsku komisiju”.

Meso od 174 grla goveda tretiranih estradiolom 17β

Prema reviziji, Brazil je nakon kontrole iz 2024. godine bio obvezan privremeno obustaviti izvoz mesa krava i junica liječenih hormonima. Međutim, izvoz je, kako se navodi, nastavljen ranije nego što je bilo dopušteno, a da o tome nije obaviještena EK.

Posljedica toga je da su 2025. godine na tržište EU dospjele 33 tone mesa koje je potjecalo od 174 grla goveda tretiranih estradiolom 17β. Za tu je pošiljku izdano 15 zdravstvenih certifikata u kojima je bilo navedeno da u uzgoju nisu korišteni hormoni rasta. Nepravilnosti su otkrivene tek tokom inspekcije provedene od 14. do 31. oktobra prošle godine.

“Na papiru je sve izgledalo besprijekorno, no u stvarnosti je meso koje ne zadovoljava evropske standarde završilo na tržištu. To pokazuje da sustav kontrole nije funkcionirao kako bi trebao, a Brazil nije proveo ono što mu je naložila Komisija”, poručio je Zarzecki, istaknuvši kako EU od vlastitih proizvođača traži najviše standarde, dok se ista pravila ne primjenjuju jednako strogo na uvoz.

Prema njegovim riječima, zasad je jedina konkretna mjera suspenzija certifikacijskog tijela koje je izdalo netočne zdravstvene potvrde. Platforma je u ponedjeljak zatražila od EK privremenu zabranu uvoza iz farmi i tvrtki uključenih u sporni izvoz, kao i češće laboratorijske kontrole te dodatne mehanizme koji bi spriječili plasman mesa tretiranog hormonima na tržište EU.

Reakcija Bruxellesa i intervencija u Brazilu

Nakon objave rezultata revizije, evropski povjerenik za zdravlje i dobrobit životinja Oliver Várhelyi objavio je na platformi X da je razgovarao s brazilskim ministrom poljoprivrede Carlosom Fávarom.

Prema njegovim navodima, brazilske su vlasti odmah suspendirale nepouzdano certifikacijsko tijelo. Povjerenik je dodao da će u okviru dopunske revizije biti provjereno zadovoljavaju li poduzete korektivne mjere zahtjeve Evropske unije.

IZVOR:AGROKLUB.BA