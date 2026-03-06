Građani BiH ponovo prave zalihe: Brašno i ulje brzo nestaju s polica

Zbog globalne neizvjesnosti i rasta cijena, građani BiH ponovo kupuju zalihe brašna, ulja i šećera, slično kao na početku rata u Ukrajini.

Nakon što je 2022. godine eskalirala kriza u Ukrajini, police s osnovnim prehrambenim namirnicama u brojnim prodavnicama širom Bosne i Hercegovine brzo su se ispraznile.

Najtraženiji su bili brašno, ulje i šećer. Građani su iz straha od nestašice i naglog rasta cijena kupovali velike količine – po nekoliko vreća brašna, kartone ulja i desetine kilograma šećera.

U pojedinim trgovinama gotovo je bilo nemoguće pronaći vreće brašna od 25 kilograma, dok su na policama najčešće ostajala manja pakovanja od jednog ili dva kilograma.

Kupci su tada otvoreno govorili da robu kupuju iz predostrožnosti, strahujući od mogućih nestašica i dodatnih poskupljenja. Osim brašna, građani su u velikim količinama kupovali i tjesteninu, rižu i šećer.

Slične scene i četiri godine kasnije

Četiri godine kasnije, zbog nove globalne neizvjesnosti izazvane krizom na Bliskom istoku, u pojedinim trgovinama ponovo se bilježi pojačana kupovina osnovnih životnih namirnica.

Trgovci navode da pojedina domaćinstva kupuju veće količine brašna, ulja i šećera nego inače, u šta smo se uvjerili i na terenu. Prema viđenom, neki građani uzimaju vreće brašna od 25 kilograma, kartone ulja te po nekoliko kilograma šećera, želeći se osigurati u slučaju rasta cijena ili eventualnih poremećaja na tržištu.

Ekonomisti ističu da je riječ prije svega o psihološkoj reakciji građana na globalnu nestabilnost. Bosna i Hercegovina u velikoj mjeri zavisi od uvoza energenata, a svako poskupljenje nafte direktno utiče na troškove transporta, proizvodnje i na kraju na cijene proizvoda na policama.

Iako nadležne institucije za sada ne najavljuju restrikcije niti poremećaje u snabdijevanju, analitičari upozoravaju da bi dugotrajnija nestabilnost na svjetskom tržištu mogla izazvati lančani rast cijena i dodatni pritisak na budžete građana.

Poučeni iskustvima iz prethodnih kriza, mnogi građani očigledno nastoje biti spremni na svaki mogući scenario.

IZVOR:AKTA.BA

https://www.akta.ba/vijesti/bih/202111/gradani-bih-ponovo-prave-zalihe-hrane-brasno-i-ulje-nestaju-s-polica