Meteorolozi najavljuju toplije vrijeme, ove sedmice temperature do 15°C

Jutros je u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Na jugozapadu Bosne je zabiležena slaba rosulja.

Temperature zraka u 07 sati (°C): Bjelašnica -7; Bugojno -6; Drvar, Sanski Most, Zenica -4; Sarajevo -3; Tuzla -2; Livno, Mostar 1; Bihać 8; Atmosferki pritisak u Sarajevu iznosi 945 hPa, za 1 hPa je viši od normalonog i lagano raste.

Danas će u našoj zemlji preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Ponegdje na jugu i jugozapadu je moguća slaba rosulja. Vjetar slab južni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 2 do 8, u sjeverni i sjeverozapadnim područjima Bosne do 10 °C.

U srijedu 14.01.2026., umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne, poslije podne, djelimično razvedravanje. Ponegdje u Hercegovini i na jugozapadu Bosne je moguća slaba kiša ili rosulja. Vjetar slab južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od -2 do 4, na jugu i sjeveru do 7, a dnevna od 4 do 10, u sjevernim područjima Bosne do 12 °C.

U četvrtak 15.01.2026., umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Više oblačnosti na jugu i jugozapadu zemlje. Ponegdje u Hercegovini i na jugozapadu Bosne je moguća slaba kiša ili rosulja. Vjetar slab južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 0 do 6, na jugu i sjeveru do 8, a dnevna od 4 do 10, na jugu i sjeveru zemlje do 13 °C.

U petak 16.01.2026., umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Ponegdje u Hercegovini i na jugozapadu Bosne je moguća slaba kiša ili rosulja. Vjetar slab južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura zraka od 0 do 6, na jugu do 8, a dnevna od 4 do 10, na jugu i sjeveru zemlje do 14 °C.

U subotu 17.01.2026., pretežno oblačno vrijeme. Na krajnjem sjeverozapadu Bosne je povremeno moguća slaba kiša ili rosulja. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od 0 do 6, na jugu do 8, a dnevna od 3 do 9, na jugu zemlje do 14 °C