Ryanair smanjuje broj letova iz Banjaluke

Ryanair će smanjiti operacije i u Bosni i Hercegovini i Srbiji, uglavnom zbog preraspodjele kapaciteta prema tržištima s većom sezonskom potražnjom, poput Hrvatske.

U Banjaluci bit će ukinuto šest sedmičnih polazaka, dok su letovi za Beč, Memmingen i Baden-Baden svedeni na dvije sedmične rotacije.

Ryanair navodi da kapacitete preusmjerava na aerodrome s nižim troškovima u Hrvatskoj, Maroku, Italiji, Švedskoj i Albaniji, gdje su aerodromske takse i ekološki porezi niži.

Dio ukinutih ruta preuzele su konkurentske aviokompanije, među njima Vueling, Binter Canarias, Iberia i Wizz Air, što bi trebalo ublažiti posljedice po putnike, prenosi Euronews.

