Vlada priprema uvođenje dječijeg dodatka za cijelu Federaciju BiH

Bosanskohercegovački entitet Federacija BiH u narednom periodu planira donijeti rješenje kojim bi znatno veći broj djece bio obuhvaćen dječjim dodatkom na nivou Federacije BiH, uz aktivno finansijsko sufinansiranje kantona, s ciljem ujednačavanja provedbe ove važne demografske mjere.

Riječ je o modelu kvaziuniverzalnog dječjeg dodatka koji bi, u optimističnom scenariju, mogao obuhvatiti svu djecu do sedam godina starosti, kao i dio djece uzrasta od sedam do 18 godina, u zavisnosti od prihodovnog cenzusa.

Tokom godine…

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, na čelu s ministrom Adnanom Delićem, prošle godine je, u saradnji s UNICEF-om i drugim relevantnim partnerima, pokrenulo proces analize mogućnosti uvođenja univerzalnog dječjeg dodatka u Federaciji BiH, piše Večernji list.

Na nivou Federacije već se isplaćuje mjesečni dječji dodatak u iznosu od 195 KM, koji obuhvata sve veći broj djece nakon povećanja prihodovnog cenzusa na 410,80 KM po članu domaćinstva. Također, osigurana je i jednokratna novčana podrška u iznosu od 1.000 KM.

U toku ove godine očekuju se dodatni potezi usmjereni na jačanje demografskih mjera, koje bi, zajedno s postojećim programima na kantonalnom nivou, trebale doprinijeti snažnijoj pronatalitetnoj politici.

Iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike naveli su da je izrađena studija koja analizira idealne i realne scenarije uvođenja kvaziuniverzalnog dječjeg dodatka. Studija obuhvata više modela finansiranja kroz zajednička izdvajanja Federacije i kantona, s ciljem povećanja obuhvata djece ovom vrstom podrške.

Uloga kantona ključna

Prema modelu koji se smatra najrealnijim (model 2c), predviđena je potpuna pokrivenost djece dječjim dodatkom do sedam godina bez ikakvih uslova i bez prihodovnog cenzusa, dok bi se za djecu od sedam do 18 godina primjenjivao prihodovni cenzus.

Iz Ministarstva ističu da bi početni obuhvat mogao iznositi do 50 posto djece, naglašavajući da je uloga kantona ključna zbog dodatnih finansijskih izdvajanja.

“Za sufinansiranje ovog modela, koji predstavlja i preporuku UNICEF-a te međunarodnih organizacija koje se bave pravima djece u BiH, bilo bi potrebno nešto više od 150 miliona KM dodatnih sredstava”, naveli su iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.