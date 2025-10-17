Učenici Prve osnovne škole obilježili Mjesec knjige posjetom Gradskoj biblioteci Srebrenik

Povodom obilježavanja oktobra – Mjeseca knjige, Gradsku biblioteku Srebrenik posjetili su učenici četvrtog razreda Prve osnovne škole, u pratnji školske bibliotekarke Jasmine Kavazović.

Tradicionalno, kao i svake godine, obilježavanje je započelo uličnim čitanjem stihova, nakon čega su učenici nastavili druženje u Biblioteci. Tokom posjete, skrenuta je pažnja na značaj knjige i pisane riječi u savremenom društvu, koje sve više zaboravlja pravu vrijednost čitanja.

Učenici su ovom prilikom recitovali stihove poznatih pjesnika rođenih u mjesecu oktobru, podsjećajući prisutne na važnost očuvanja kulture čitanja i ljubavi prema knjizi.