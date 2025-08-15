Servisne informacije: U nedjelju brojna naselja bez struje

POLICIJA – U protekla 24 na području Srebrenika dogodila se 1 saobraćajna nezgoda u kojoj je jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede, evidentirana su 2 narušavanja javnog reda i mira, nije bilo prijavljenih krivičnih djela.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljeno je 97 pregleda i 3 terenske intervencije, 4 pacijenta su, sanitetskim vozilom, prevezena u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik imala je 4 tehničke intervencije na dostavi vode.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je devet beba, dvije djevojčice i sedam dječaka.

ELEKTRO – Za danas nema najavljenih prekida u isporuci električne energije na području Srebrenika. Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u isporuci električne energije u nedjelju, 17. avgusta u ulicama Džemala Bijedića, Ivana Markovića Irca i Magistralni put M 18, te naseljima: Ćehaje, Badelka, Cerik, Dežići, Fazanerija, Hrgovi Gornji, Huremi, Ježinac, Jošak, Krč, Ormanica, Radići, Tutnjevac, Vrela, Zubovo Brdo, Šestići, Špionica, Špionica Centar, Špionica Donja, Špionica Gornja, Špionica Polja i Špionica Srednja. Struje neće biti od 09:00-18:00 sati.

VODOVOD – Vodosnabdijevanje iz gradskog vodovodnog sistema se odvija po već utvrđenom rasporedu redukcije.

OGUS – danas od 19 sati u Plavoj sali Doma kulture Srebrenik na programu je tribina pod nazivom “Putokazi”. Gošća je Amira Redžić.

U srebreniku danas sunčano i toplo. Maksimalna temperatura 34 stepena Celzijusa. Na snazi je narandžasto upozorenje.