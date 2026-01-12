Servisne informacije: U saobraćajnoj nezgodi povrijeđene četiri osobe

POLICIJA – U protekla 24 sata na području Grada Srebrenika dogodila se 1 saobraćajna nezgoda na magistralnom putu M-1.8 u mjestu Behrami. U sudaru 2 putnička motorna vozila, 4 lica su zadobila lakše tjelesne povrede.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik, tokom vikenda, obavljena su 172 pregleda, 3 terenske intervencije i 4 kućne posjete, 3 pacijenta su nakon ukazane pomoći, sanitetskim vozilom prevezena u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik gasila je požar na odžaku u mjestu Tinja.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je pet dječaka.

ELEKTRO – Nema najavljenih prekida u isporuci električne energije.

Crveni križ Grada Srebrenika, u saradnji s Zavodom za transfuziologiju UKC-a Tuzla, organizuje prvu ovogodišnju akciju dobrovoljnog darivanja krvi koja će se održati u utorak, 13. januara u Domu kulture Srebrenik u terminu od 09:00 do 12:00 sati.

Danas u Srebreniku očekuje se hladan i suh dan s vedrim nebom. Temperatura će tokom jutra biti niska, sa najnižom oko -11 stepeni, dok će poslijepodne porasti do oko 1 stepen. Vjetar će biti slab do umjeren. Za danas nema značajnijih padavina.