U Srebreniku jutros -11 stepeni Celzijusa, danas vedro uz 1 stepen iznad nule

Jutros je u našoj zemlji pretežno vedro.

Temperature zraka u 07 sati (°C): Bjelašnica -18; Drvar -17; Bugojno -16; Sanski Most -15; Zenica -13; Bihać, Tuzla i Srebrenik -11; Sarajevo, Livno -10; Mostar -2; Atmosferki pritisak u Sarajevu iznosi 947 hPa, za 3 hPa je viši od normalonog i lagano raste.

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati pretežno sunčano vrijeme, uz postpeno naoblačenje sa zapada. Vjetar je slab, uglavnom, južni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka između -5 i 1°C, na jugu zemlje do 4 °C.

Danas u Srebreniku očekuje se hladan i suh dan s vedrim nebom. Temperatura će tokom jutra biti niska, sa najnižom oko -11 stepeni, dok će poslijepodne porasti do oko 1 stepen. Vjetar će biti slab do umjeren. Za danas nema značajnijih padavina.