Servisne informacije: U TK rođeno dvanaest beba

POLICIJA – U protekla 24 na području Srebrenika dogodila se 1 saobraćajna nezgoda u kojoj su 2 lica zadobila lakše tjelesne povrede.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljeno je 79 pregleda i 4 terenske intervencije, 3 pacijenta su prevezena u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik imala je 4 tehničke intervencije na dostavi vode.

PORODILIŠTE – Na porođajnom odjelu UKC-a Tuzla rođeno je sedam beba, tri djevojčica i četiri dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođena je jedna djevojčica i tri dječaka.

ELEKTRO – Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u isporuci električne energije danas, 18. septembra na području Grada Srebrenika u naseljima:

Huremi, Mustafići, Zubovo Brdo i Špionica Gornja od 08:30-15:30.

Hrgovi Gornji, Ormanica i Vrela od 08:30-16:30.

Moranjci Donji od 10:00-15:00 sati.

U petak 19. septembra u naseljima:

Cerik, Dežići, Tutnjevac, Šestići, Špionica Centar, Špionica Srednja i Špionica Polja od 08:30-15:30.

Hodžići, Hrvati, Ibrići, Omerbašići, Panđurište i Vikale od 09:00-15:00 sati.

VODOVOD – Vodosnabdijevanje iz gradskog vodovodnog sistema se odvija po već utvrđenom rasporedu redukcije.

Danas u Srebreniku očekuje se sunčano i toplo vrijeme tokom cijelog dana, s temperaturama koje će se kretati od 7°C u ranim jutarnjim satima do 23°C poslijepodne. Vjetar će biti slab do umjeren, s najjačim udarima do 5.4 m/s. Padavine nisu predviđene, tako da će dan biti suh. Preporučuje se lagana obuća i odjeća, po mogućnosti sa sunčanim naočalama i šeširom zbog jakog sunca tokom podneva. Nema aktivnih upozorenja za regiju.

