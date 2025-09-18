Četvrtak, 18 Septembra, 2025
Ministrica Marošević posjetila Općinski sud u Srebreniku

Ministrica pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona Nataša Marošević posjetila je juče Općinski sud u Srebreniku gdje je sa predsjednikom Muhamedom Vejzovićem razgovarala o dogradnji drugog sprata na zgradi Suda te radu, rezultatima i planiranim aktivnostima.

Ova posjeta bila je prilika za definisanje svih detalja predstojećih radova, nakon što je Vlada Tuzlanskog kantona nedavno dala saglasnost na tekst Protokola o načinu regulisanja međusobnih obaveza između Vlade Tuzlanskog kantona i Grada Srebrenika.
Smještajni kapaciteti postojećeg objekta Općinskog suda u Srebreniku pokazali su se ograničenim i nedovoljnim za neometano funkcionisanje i rad ove institucije te je Programom rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava za 2025. godinu Vlada Tuzlanskog kantona izdvojila 390.000 KM za proširenje i poboljšavanje uslova.

Ministrica Marošević na sastanku je izrazila spremnost da se Općinskom sudu u Srebreniku, kao i svim drugim pravosudnim institucijama na području Tuzlanskog kantona, pruži puna podrška u radu u okvirima nadležnosti ministarstva i Vlade Kantona.

Grad Srebrenik će kao vlasnik zgrade doprinijeti realizaciji projekta

ishodovanjem građevinske dozvole za nadogradnju te pružiti administrativno-tehničku pomoć u provođenju postupka nabavke radova, naglašeno je ovom prilikom.

