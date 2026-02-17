Servisne informacije: Vatrogasci gasili dva požara

POLICIJA – Protekla 24 sata na području Grada Srebrenika bila su mirna.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik, obavljeno je 59 pregleda i 1 terenska intervencija, 5 pacijenata je, nakon ukazane pomoći, sanitetskim vozilom prevezeno u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik gasila je požar na kući u Tinji Gornjoj i odžak u Radničkoj ulici.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je 10 beba, šest djevojčica i četiri dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođena su tri dječaka.

ELEKTRO – Za danas nema najavljenih prekida u isporuci električne energije.

VODOVOD – Obavještavaju se korisnici vode u naseljima: Falešići, Brnjičani i Crveno Brdo da se voda zbog povećane mutnoće ne može koristiti za piće