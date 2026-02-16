Ponedjeljak, 16 Februara, 2026
Održana promocija knjige “Otisak vremena”

Danas u Plavoj sali Doma kulture u Srebreniku održana je promocija knjige mladog književnika Saida Vikala “Otisak vremena”.

O knjizi je govorila magistarica komparativne književnosti i bibliotekarstva Fikreta Jašić.

Autor je do sada je objavio jos dvije zbirke pjesama i priča RASTI UZ PJESMU I PRIČU i PUT KROZ MOJE PJESME. Danas je Said uspješan student Medicinskog fakulteta u Tuzli.

Promocija knjige je jedan od sadržaja ovogodišnje manifestacije “Dani Povelje”.
U realizaciji promocije ucestvovali su učenici Mješovite srednje škole Srebrenik predvođeni profesoricom bosanskog jezika Nasihom Avdić koja je i dala kratak osvrt na književno stvaralaštvo autora , te učenici Osnovne škole Rapatnica predvođeni pedagogicom Rusmirom Pedljic.
O knjizi govorio je i mladi zavicajni pjesnik Ešef Kovačević.

