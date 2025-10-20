Nova pravila o poticanju proizvodnji: Evo detalja

U Službenim novinama Federacije BiH objavljene su Izmjene i dopune Pravilnika o načinu i uvjetima ostvarivanja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji, što znači da su one i stupile na snagu.

Ovim izmjenama, uz ostalo, produžen je rok za dostavu zahtjeva zajedno sa obračunom od strane kantonalnih ministarstava Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva do 5. novembra, i to se odnosi samo na 2025. godinu.

Dokaz o prodaji i kupovini

Izmijenjeno je nekoliko stavki člana 12. , koji se odnosi na dokumentaciju koju je klijent obavezan dostaviti za biljnu i animalnu proizvodnju kako bi ostvario pravo na novčanu podršku u tekućoj godini.

Mijenja se tačka b u stavu 2., koji se tiče kupovine, gdje je u suštini samo izbrisano “koji nema fiskalnu kasu”, i ova tačka, koja propisuje šta je klijent obavezan dostaviti, sada glasi: “otkupni blok i dokaz o uplati – izvod iz banke, kada kupovinu vrši pravno lice ili obrt od obrta ili od PPG-a.”

Također, dodana je nova odredba kojom je klijent obavezan dostaviti i “otkupni blok i dokaz o uplati – izvod iz banke kada kupovinu vrši PPG od obrta, a za kupovinu teladi i prasadi od drugog PPG-a, dostavlja dokaz u skladu sa posebnim uslovima propisanim za datu mjeru u okviru animalne proizvodnje.”

Izmijenjena je i odredba u stavu 3, koji se odnosi na prodaju, te je tačkom b propisano da se uz otkupni blok mora priložiti i dokaz o uplati – izvod iz banke, dok je ranije bilo dovoljno dostaviti samo otkupni blok otkupljivača na ime klijenta, tako ova odredba sada glasi: “otkupni blok otkupljivača na ime klijenta i dokaz o plaćanju – izvod iz banke kada prodaju vrši obrt koji nema fiskalnu kasu ili PPG, a kupac je pravno lice ili obrt.”

Proteinski grašak

U članku 15. koji se odnosi na proizvodnju krmnog bilja – silažni kukuruz, stočni grašak, grahorice, djetelinsko-travne smjese i djetelinu, izmjena se odnosi na količine za proteinski grašak.

Tako je prvim članom, u tački c određeno da klijent ostvaruje pravo na novčanu podršku, ako proizvede i proda najmanje 30 t/ha zasijanih kultura, te je izmjenom dodano “a za proteinski grašak najmanje 1,5 t/ha”.

Proizvodnja goveđeg i svinjskog mesa

Dodana je i odredba koja se odnosi na proizvodnje goveđeg i svinjskog mesa (tov junadi i tov svinja) započete prije stupanja na snagu ovog pravilnika, a obuhvaćene Programom novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2025. godinu.

Klijent PPG kao dokaz za kupljenu telad/prasad iz domaćeg uzgoja od obrta dostavlja fakturu na ime klijenta, a za kupovinu od PPG-a dostavlja kopiju pojedinačnog ili skupnog obrasca za prijavu kretanja teladi/prasadi (Obrazac C) i kopije svjedodžbi o zdravstvenom stanju.