Servisne informacije za 23. 06.2025.

POLICIJA – U protekla 24 sata na području Srebrenika dogodile su se 3 saobraćajne nezgode, bez povrijeđenih lica, zabilježen je i 1 ostali događaj – tuča, te 1 narušavanje javnog reda i mira.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljeno je 107 pregleda. 2 kućne posjete i 3 terenske intervencije, 8 pacijenata je prevezeno u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica nije imala intervencija.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC Tuzla rođeno je šest beba, četiri djevojčice i dva dječaka.

ELEKTRO – Za danas nema najavljenih prekida u isporuci električne energije.

Danas se u Srebreniku očekuje vedro i toplo vrijeme s temperaturama koje će se kretati od 11°C ujutro do 34°C poslijepodne. Vjetar će biti slab do umjeren, s udarima do 5 m/s. Padavine nisu predviđene. Upozorenje: Za regiju Tuzla vrijedi upozorenje na visoke temperature od 10:00 do 16:00 s očekivanim temperaturama između 31 i 34°C.