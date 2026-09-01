Sudu BiH dostavljena uređena optužnica za zločine u Sanskom Mostu i Manjači

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine dostavilo je Državnom sudu uređenu optužnicu protiv šest osoba optuženih za ratne zločine počinjene na području Sanskog Mosta i u logoru Manjača.

Optužnicom su obuhvaćeni Drago Vujanić, Milan Ivanić, Mile Došenović, Jugoslav Rodić, Milorad Bilbija i Simo Simetić, potvrđeno je za Detektor.

Oni se terete da su, u okviru udruženog zločinačkog poduhvata, učestvovali u nezakonitom zatvaranju više hiljada civila nesrpske nacionalnosti. Prema optužnici, civili su bez ikakvih dokaza držani u logorima, gdje su izlagani fizičkom mučenju i drugim oblicima zlostavljanja koji su im nanijeli teške fizičke i duševne bolove.

Usljed posljedica zlostavljanja umrlo je najmanje 40 logoraša, dok je više od 1.600 civila prinudno premješteno u vojni logor “Manjača”, a potom prisilno deportovano van granica Bosne i Hercegovine.

Optužnica u ovom predmetu već je ranije bila podignuta i proslijeđena Sudu BiH na potvrđivanje, ali je u međuvremenu vraćena Tužilaštvu na dopunu i uređenje. I u prethodnoj verziji optužnice bila su navedena ista lica s teretom za ista krivična djela.

Sam postupak podizanja optužnice pratili su i sukobi unutar samog Tužilaštva BiH. Prva verzija optužnice nikada nije ni stigla do Suda BiH jer je njeno slanje zabranio glavni državni tužilac Milanko Kajganić, što je u informaciji Stalnoj komisiji za efikasnost i kvalitet tužilaštva VSTV-a naveo postupajući tužilac Izet Odobašić.

Nakon toga, Odobašić je protiv Kajganića podnio pritužbu Uredu disciplinskog tužioca. Uslijedila je i reakcija glavnog tužioca Kajganića, koji je UDT-u prijavio tužioca Odobašića.

Iz Tužilaštva BiH tada su naveli da je prijava protiv Odobašića podnesena jer je nacrt optužnice dostavio svega dva dana prije isteka kalendarske godine, kako bi predmet prikazao završenim radi ispunjavanja godišnje tužilačke norme do kraja 2025. godine.