SIPA: Lišena slobode jedna osoba

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) juče su (24. 12. 2025. godine), na osnovu potjernice, na području Istočnog Sarajeva lišili slobode jednu osobu.

Potjernicu je raspisao Kantonalni sud u Sarajevu radi krivičnog gonjenja za krivično djelo „Ubistvo u pokušaju“, propisano krivičnim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine.

Na osnovu operativnih saznanja osobu su locirali policijski službenici SIPA-e – FAST tim, nakon čega je lišena slobode.

Nakon kriminalističke obrade navedena osoba predata je u dalju nadležnost Kantonalnog suda u Sarajevu.