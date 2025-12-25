Promocija knjige Džejlane Ključić u subotu u Domu kulture Srebrenik

Petnaestogodišnja Džejlana Ključić, učenica I razreda Mješovite srednje škole Srebrenik, svoju ljubav prema pisanju pretočila je u knjigu “Šapat jednog djetinjstva”.

O čemu razmišlja djevojčica, šta to tišti krhka pleća, šta to šapuće djetinjstvo, a gdje započinje priča?

Vrlo zanimljiva tematika obrađena je u Džejlaninoj prvoj knjizi, predstaviće se publici u subotu, 27. decembra u Plavoj sali Doma kulture Srebrenik s početkom u 17 sati.

Uz samu autoricu, o knjizi će govoriti eminentni promotori Alma Omerović i Nermin Tursić.

Obzirom na samu tematiku knjige, te uzrast autorice očekuje se značajno interesovanje za promociju, naročito mlađe publike, ali i one starije kojima će to biti prilika podsjetiti se na dane djetinjstva.

Ulaz je slobodan.