Promocija knjige Džejlane Ključić u subotu u Domu kulture Srebrenik

Petnaestogodišnja Džejlana Ključić, učenica I razreda Mješovite srednje škole Srebrenik, svoju ljubav prema pisanju pretočila je u knjigu “Šapat jednog djetinjstva”.
O čemu razmišlja djevojčica, šta to tišti krhka pleća, šta to šapuće djetinjstvo, a gdje započinje priča?
Vrlo zanimljiva tematika obrađena je u Džejlaninoj prvoj knjizi, predstaviće se publici u subotu, 27. decembra u Plavoj sali Doma kulture Srebrenik s početkom u 17 sati.
Uz samu autoricu, o knjizi će govoriti eminentni promotori Alma Omerović i Nermin Tursić.
Obzirom na samu tematiku knjige, te uzrast autorice očekuje se značajno interesovanje za promociju, naročito mlađe publike, ali i one starije kojima će to biti prilika podsjetiti se na dane djetinjstva.
Ulaz je slobodan.

