SIPA uhapsila službenika Uprave za indirektno oporezivanje BiH

SIPA je u akciji Kanon na području Kaknja uhapsila službenika Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, za koje postoji osnov sumnje da je u okviru obavljanja službene dužnosti počinio krivično djelo primanje dara i drugih oblika koristi.

Sproveden je u prostorije SIPA-e, gdje ga ispituju u svojstvu osumnjičenog. O njegovom daljem statusu će odlučivati postupajući tužilac Tužilaštva Bosne i Hercegovine, saopćila je SIPA.

Prilikom pretresa otkriveni su i privremeno oduzeti predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u daljem postupku.