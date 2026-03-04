Granična policija BiH spriječila krijumčarenje državljana Turske i Kine

Pripadnici Jedinice granične policije Bosne i Hercegovine Gorica, 3. marta 2026. godine, spriječili su krijumčarenje devet stranih državljana u graničnom pojasu na području Posušja.

Krijumčarenje je otkriveno nadzorom državne granice i, uz korištenje specijalističke opreme – drona, prilikom čega je uočeno putničko motorno vozilo Renault, hrvatskih nacionalnih oznaka. U vezu s ovim krijumčarenjem dovodi se T.Đ. (1997.), državljanin BiH. Tokom pregleda vozila zatečeno je spomenutih devet stranih državljana i to četvero državljana Republike Turske i petero državljana Narodne Republike Kine.

Zbog postojanja osnova da je počinjeno krivično djelo Krijumčarenje osoba, o događaju je obaviješten dežurni tužilac Tužilaštva BiH, prema čijem je nalogu T.Đ. ispitan u svojstvu osumnjičenog te privremeno oduzeto vozilo, novac, telefon i drugi dokazni materijali.

Tokom provjera utvrđeno je i da su na vozilu bile nepripadajuće registarske oznake. O događaju su obaviješteni i službenici Službe za poslove sa strancima BiH, saopćeno je iz Granične policije BiH.