Slab rod, ali visoke cijene: Berba jabuka daje novu nadu voćarima

Voćari kojima mraz i loše vrijeme u proljeće nisu pričinili značajnu štetu, zadovoljno trljaju ruke jer su otkupne cijene, zbog manjka voća, visoke i dovoljne za odličnu zaradu.

Razloga za dovoljtsvo imaju proizvođači jabuka koja je, uz bobičaste voćne vrste, izbjegla mrazeve. Imajući u vidu da cijene svih prehrambenih artikala godinama rastu, taj trend došao je i do voćara.

Što se tiče roda, najviše su stradale šljiva, trešnja i kruška pa su otkupne cijene bile visoke. Trešnja se prodavala i po 15 KM po kilogramu, a krajnjim kupcima do 20 KM.

Visoka cijena šljiva za rakiju i pekmez

Berba šljiva skoro da je završena. Jedino je rodila u istočnim i centralnim dijelovima zemlje, te ponegdje u visokim krajevima, prvenstveno požegača. Šljiva za rakiju prodavala se po prosječnoj cijeni od 1,50 KM/kg, dok se za pekmez kretala od dvije do tri marke, po kilogramu.

Kruške su, takođe, slabo rodile pa se industrija prodavala i do 2 marke, dok je i ono malo prve klase išlo i do 2,5 marke, bez PDV-a. Razlog slabog roda i kvaliteta leži u proljećnim mrazevima, lošim uslovima oplodnje i jednomjesečnom periodu sa svakodnevnim kišama zbog čega većina voćara nije mogla da obavi dovoljno dobru zaštitu protiv insekata i bolesti.

I jabuke će ići po visokim cijenama

Kada je riječ o jabukama, završena je berba sorte Gala. Cijena se kretala od jedne i po dvije marke po kilogramu. Narednih dana slijedi berba zlatnog i crvenog delišesa, a očekuju se još više otkupne cijene.

Upravo cijenu diktiraju otkupljivači iz Federacije BiH koji najviše i otkupljuju, ali po visokim cijenama. Jabuka za industriju, s druge strane, prodaje se od 0,35 KM do 0,50 KM/kg.

Višnja, kao i trešnja nije dobro rodila zbog aprilskih mrazeva, ali su zato malina, kupina i borovnica imale odličnu cijenu. Malina se prodavala, na malo, i do 14 KM, iako otkupljivači, na veliko nude od 5 do 7 maraka. Kupina se prodaje i do 14 KM po kilogramu, a na veliko nema mnogo otkupa jer nema mnogo zasada, a proizvođačima se više isplati prodaja manjih količina.

Borovnice su šampioni po cijenama već godinama. Otkup se kretao od 12 do 15 KM po kilogramu, dok su cijene za krajnje kupce bile i više od 20 KM po kilogramu.

