Problemi s Googleom: Korisnici širom svijeta prijavljuju poteškoće s mailom i drugim servisima

U noći sa srijede na četvrtak, 4. septembra 2025. godine, korisnici su prijavili da imaju probleme sa korištenjem Google servisa.

Na Downdetectorukorisnici su počeli prijavljivati ​​prekide rada Googlea na servisima poput Gmaila, Play Storea, Google Meeta, Youtubea i drugih servisa.

“Trenutno istražujemo prekid usluge nekih Google Cloud usluga. Molimo pogledajte našu javnu nadzornu ploču statusa za najnovija ažuriranja”, rekao je glasnogovornik Google Clouda za Mashable

Najviše problema zabilježeno je u istočnoeuropskim državama kao što je Bugarska ili Grčka.

Zajednička greška u poruci je ” 5xx – greška servera ” – vrsta greške koja ukazuje na problem na Googleovoj strani, a ne na individualnoj internet konekciji korisnika.

