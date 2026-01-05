Ponedjeljak, 5 Januara, 2026
NaslovnicaVIJESTIBIH I SVIJET

Snijeg poremetio aviosaobraćaj: Letovi iz Tuzle kasne, neki i dalje po rasporedu

By admin
0
45

Snijeg koji je zahvatio Tuzlu jučer je uzrokovao probleme u aviosaobraćaju, zbog čega su brojni letovi s Međunarodnog aerodroma Tuzla bili odgođeni ili pomjereni. Otežani vremenski uslovi odrazili su se na red letenja tokom cijelog dana.

Prema današnjem rasporedu, jutarnji let Wizz Aira za Köln Bonn poletio je u 06:58 sati, ranije od planiranog vremena, dok je let za Memmingen najavljen za 12:45 sati označen kao odgođen, s očekivanim polaskom u 12:15.

Letovi za Istanbul u 16:20 i Maastricht u 17:40 sati za sada su planirani prema rasporedu.

Više informacija dostupno je ovdje

Prethodni članak
U Sarajevu preminula žena na koju je jutros palo stablo
Naredni članak
U mjestu Ljubače zbog popriječenog vozila saobraća se otežano, jednom trakom
admin

VIJESTI

Najnovije vijesti

Učitati više

Najnovije vijesti

POPULARNE VIJESTI

SVE KATEGORIJE

RADIO Srebrenik

Radio Srebrenik - lokalni radio koji se sluša globalno svugdje u svijetu. Sve vijesti iz Srebrenika i okoline već 40 godina sa vama.

Pošaljite nam mail na : radiosrebrenik@yahoo.com

PRATITE NAS

© Radio Srebrenik - uz malu pomoć od Srebrenik.NETwork-a