Snijeg poremetio aviosaobraćaj: Letovi iz Tuzle kasne, neki i dalje po rasporedu

Snijeg koji je zahvatio Tuzlu jučer je uzrokovao probleme u aviosaobraćaju, zbog čega su brojni letovi s Međunarodnog aerodroma Tuzla bili odgođeni ili pomjereni. Otežani vremenski uslovi odrazili su se na red letenja tokom cijelog dana.

Prema današnjem rasporedu, jutarnji let Wizz Aira za Köln Bonn poletio je u 06:58 sati, ranije od planiranog vremena, dok je let za Memmingen najavljen za 12:45 sati označen kao odgođen, s očekivanim polaskom u 12:15.

Letovi za Istanbul u 16:20 i Maastricht u 17:40 sati za sada su planirani prema rasporedu.

