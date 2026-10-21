Tužilaštvo TK: Rast od 78,3 posto u rješavanju straih predmeta

Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona nastavlja intenzivno raditi na efikasnijem postupanju u predmetima, s posebnim fokusom na rješavanje starih predmeta, podizanje optužnica i procesuiranje počinilaca krivičnih djela.

Uporedni statistički pokazatelji za period od 1. januara do 20. oktobra 2026. godine, u odnosu na isti period 2025. godine, pokazuju značajan napredak u ključnim segmentima rada Tužilaštva.

ZA 78,3 POSTO VIŠE RIJEŠENIH STARIH PREDMETA

Jedan od najznačajnijih rezultata ostvaren je u rješavanju starih predmeta. U posmatranom periodu 2026. godine riješeno je 1.095 starih predmeta, dok je u istom periodu 2025. godine riješeno 614 predmeta.

To predstavlja rast od 78,3 posto u odnosu na prethodnu godinu.

Ovaj pokazatelj potvrđuje pojačan angažman na smanjenju broja neriješenih starih predmeta i ubrzavanju postupanja u predmetima koji duže vrijeme čekaju na tužilačku odluku.

ZA 19,7 POSTO VIŠE PODIGNUTIH OPTUŽNICA

U periodu od 1. januara do 20. oktobra 2026. godine podignuto je 1.197 optužnica, u poređenju sa 1.000 optužnica u istom periodu 2025. godine.

Radi se o povećanju od 19,7 posto, što predstavlja značajan pokazatelj intenziteta rada na krivičnom gonjenju počinilaca krivičnih djela.

ZA 14,1 POSTO VIŠE PRIJEDLOGA ZA ODREĐIVANJE PRITVORA

Tokom prvih deset mjeseci posmatranog perioda 2026. godine predloženo je 170 prijedloga za određivanje pritvora, dok ih je u istom periodu 2025. godine bilo 149, što predstavlja rast od 14,1 posto.

VIŠE PREDMETA U RADU, UZ FOKUS NA EFIKASNOST

U periodu do 20. oktobra 2026. godine u rad je primljeno 9.323 predmeta, u odnosu na 8.601 predmet u istom periodu prethodne godine, što je povećanje od 8,4 posto.

Uprkos većem prilivu predmeta, ostvaren je napredak u rješavanju starih predmeta, kao i rast broja podignutih optužnica i prijedloga za određivanje pritvora.

Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona nastavlja usmjeravati svoje kapacitete na pravovremeno i efikasno postupanje, smanjenje broja starih predmeta i odlučno krivično gonjenje počinilaca krivičnih djela.