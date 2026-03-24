Stiže nam promjena vremena, uz najavljene obilne količine padavina

Brdsko-planinski dijelovi zemlje neka spreme lopate za snijeg. Ne planirajte na put bez prijeke potrebe, naročito bez adekvatne zimske opreme i sa ljetnim gumama. Prvenstveno se to odnosi na planinske prevoje i više krajeve centralne Bosne i Krajine gdje bi palo i do metar snijega lokalno.

U nizinama padavine na granici kiše i snijega ovisno o nadmorskoj visini. Najmanji izgledi za snježni pokrivač u najnižim dijelovima Posavine, Semberije te svakako južne Hercegovine. U ostatku zemlje, naročito višim krajevima susnježica i snijeg.

Obilnije padavine širom zemlje, pa je za očekivati i porast vodostaja rijeka u Bosni.

Najavljena promjena vremena stupa od četvrtka(26.03.). Od tog dana ulazimo u nešto duži period nestabilnog vremena uz padavine i temperature ispod prosjeka. Hladnije i nestabilno vrijeme nastavilo bi se po svemu sudeći i početkom aprila. Tako da na skoriji dolazak toplih i stabilnih dana možemo zaboraviti, objavio je BHMETEO.ba.