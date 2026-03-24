Nagla promjena vremena od četvrtka

Meteorolozi najavljuju naglu promjenu vremena od četvrtka, uz dolazak jakog ciklona koji će donijeti obilne padavine, zahlađenje i snijeg u planinskim krajevima regiona.

Do sredine sedmice zadržat će se stabilno i relativno toplo vrijeme, uz dosta sunčanih intervala. Najtopliji dan bit će srijeda, kada će dnevne temperature u pojedinim krajevima dosezati i do 20 stepeni. Ipak, takve prilike neće dugo potrajati.

Već od četvrtka dolazi do postepenog naoblačenja i promjene vremena, najprije na zapadu i jugozapadu regiona, a zatim i u ostalim područjima. Glavni uzrok je formiranje snažnog sekundarnog ciklona koji će u narednim danima značajno uticati na vremenske prilike.

Padavine će biti česte i mjestimično obilne, a očekuje se da će ovaj talas lošijeg vremena potrajati sve do početka naredne sedmice. Količine kiše će se razlikovati od područja do područja, pa se u nekim dijelovima očekuje tek desetak milimetara, dok bi u planinskim krajevima zapadne Bosne mogle pasti i znatno veće količine.

Meteorolozi najavljuju naglu promjenu vremena od četvrtka koja će donijeti i snijeg, ali uglavnom u višim predjelima. Granica snijega trenutno se procjenjuje na oko 600 metara nadmorske visine, dok će iznad 800 metara padati obilniji i vlažan snijeg. U tim krajevima moguće je formiranje snježnog pokrivača i do 30 centimetara, što može uzrokovati lomljenje već procvjetalih i olistalih grana.

U nižim područjima očekuje se uglavnom kiša, što bi, prema procjenama, moglo doprinijeti prekidu sušnog perioda koji je obilježio prethodne sedmice.

Uz padavine stiže i osjetno zahlađenje, a duvat će i pojačan sjeverni vjetar, dok će duž Jadrana biti izražena bura. Takve vremenske prilike zadržat će se do oko 31. marta.

Nakon toga, prema trenutnim prognozama, slijedi kratkotrajna stabilizacija vremena i blagi porast temperatura početkom aprila. Međutim, već iza 4. aprila postoji mogućnost novog pogoršanja i dodatnog zahlađenja, uz potencijalnu pojavu snijega i u nižim krajevima.

Meteorolozi upozoravaju da su ove prognoze zasnovane na trenutnim modelima i da su moguće određene promjene u narednim danima, posebno kada je riječ o količini padavina i visini snježne granice.