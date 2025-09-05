Približava se promjena računanja vremena: Evo kada tačno pomjeramo kazaljke

Zimsko računanje vremena nije samo sezonska zanimljivost, već relikt prošlog vijeka koji se, uprkos svemu, tvrdoglavo održao.

Kako dani postaju sve kraći, a zalasci sunca sve raniji, znamo šta dolazi.

Nešto što se ponavlja svake godine i redovno zbuni bar jednog člana porodice – onog koji prerano ustane ili zakasni na posao. Da, pogodili ste: ponovo je vrijeme za legendarno pomjeranje sata.

Neko ga proklinje, neko ga koristi kao izgovor za dodatni sat sna, ali jedno je sigurno – niko ne ostaje ravnodušan, piše City Magazine Slovenija.

Ideja pomjeranja sata potiče iz prošlih vremena, kada se vjerovalo da će “više svjetla uveče” značiti i manju potrošnju energije. Na papiru genijalno, ali u praksi, u doba kada smo ionako online 24/7, taj razlog zvuči zastarjelo.

Štaviše, brojna istraživanja pokazala su da promjena sata remeti biološke ritmove, povećava broj saobraćajnih nesreća, pa čak i rizik od srčanih udara.

Evropska unija je još 2019. predložila ukidanje pomjeranja kazaljki, ali dogovor o tome da li ćemo svi ostati na ljetnom ili zimskom vremenu nikada nije postignut. Rezultat? I dalje pomjeramo satove naprijed -nazad svake godine.

U nedjelju, 26. oktobra 2025. u 3.00 ujutro, sat ćemo pomjeriti jedan sat unazad, na 2.00.

Šta to znači u praksi? Dodatni sat sna i prividno mirnije jutro, bar dok ne shvatimo da dani postaju sve kraći.

Digitalni uređaji (telefoni, računari, pametni satovi) uradiće to automatski, ali ne zaboravite na analogne zidne satove.

Pitanje koje se svake godine postavlja: da li je ovo uopšte potrebno? Većina Evropljana želi kraj pomjeranja sata, ali politički dogovor i dalje izostaje.

Kako olakšati prelazak?

Iako je riječ o “samo” jednom satu, tijelo to osjeti. Ljekari savjetuju da se pripremite nekoliko dana unaprijed:

*Nemojte ostajati dugo budni iako imate “sat viška”, pokušajte da zadržite sličnu rutinu spavanja.

*Izađite na jutarnje svjetlo što ranije, jer jutarnje sunce pomaže resetovanju biološkog sata.

*Fizička aktivnost, lagana vježba tokom dana ubrzava prilagođavanje.

*Izbjegavajte tešku hranu i kasni kofein, da ne poremetite san.

*Postepeno prilagođavanje, ako ste osjetljiviji, nekoliko dana ranije možete ići u krevet i ustajati 10 – 15 minuta kasnije, pa će prelazak biti lakši.

Zimsko računanje vremena nije samo sezonska zanimljivost, već ostatak prošlog vijeka koji se, uprkos svemu, zadržao.

Dok čekamo da ga se konačno odreknemo, iskoristimo jedinu stvar koju nam sigurno donosi: sat vremena više sna, bez imalo griže savijesti, prenosi Nova.