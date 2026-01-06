Stižu nove intenzivne padavine, stabilizacija vremena od četvrtka

Stižu nove padavine. U nastavku dana, u noći na srijedu intenzivne sniježne padavine na sjeverozapadu, zapadu i mjestimično centralnim dijelovima Bosne uz novih 10 do 30, lokalno 50 cm snijega. Na sjeveru, sjeveroistoku vecinom 5 do 15 cm. Najmanje padavina na istoku i jugoistoku. Zbog temperatura u minusu snijeg uglavnom suh.

Na jugozapadu Bosne i u sjevernim dijelovima Hercegovine u početku padavina kiša, koja će u večernjim satima prelaziti u susnježicu i snijeg uz stvaranje/povećanje snježnog pokrivača za 5 do 15 cm. U ostatku Hercegovine kiša, lokalno obilnija. Što će dodatno stvarati probleme sa poplavama koje su krenule od juče.

Snježnih padavina će biti i tokom sutrašnjeg dana, glavninom prema istoku Bosne. Dok se u četvrtak očekuje stabilizacija vremena uz razvedravanje i lokalno jači mraz u jutarnjim satima, javlja BHMETEO.ba.