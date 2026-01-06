Utorak, 6 Januara, 2026
Javni poziv za sufinansiranje štete od požara na poljoprivrednim objektima u 2025. godini za registrovane poljoprivredne proizvođače upisane u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata na području Grada Srebrenika

Gradska uprava Grada Srebrenika objavila: „Javni poziv za sufinansiranje štete od požara na poljoprivrednim objektima u 2025. godini za registrovane poljoprivredne proizvođače upisane u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata na području Grada Srebrenika.“.

Prijave na ovaj Javni poziv, zajedno sa potrebnom dokumentacijom se dostavlja u zatvorenoj koverti na pisarnicu Gradske uprave grada Srebrenik ili putem pošte, na adresu:

GRAD SREBRENIK- Službi za poduzetništvo, lokalni razvoj i investicije

ul. Ibrahima Salihovića bb, 75350 Srebrenik,

Sa naznakom: „Prijava na javni poziv za sufinansiranje štete od požara na poljoprivrednim objektima u 2025. godini za registrovane poljoprivredne proizvođače upisane u RPG i RK na području Grada Srebrenika “

Javni poziv je objavljen 30.12.2025. godine, a rok za predaju zahtjeva je 15 dana od dana objave Javnog poziva na službenoj web stranici Grada Srebrenika.
Više informacija možete pročitati ovdje.

