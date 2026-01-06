U 2025. godini prikupljeno rekordnih 12 milijardi i 177 miliona KM indirektnih poreza

Prihodi od indirektnih poreza u 2025. godini iznosili su 12 milijardi i 177 miliona KM i veći su za 633 miliona KM ili 5,51% u odnosu na isti period 2024. godine kada su iznosili 11 milijardi i 541 miliona KM.

Uprava za indirektno oporezivanje prikupila je najveći iznos indirektnih poreza od uspostave institucije.

U 2025. godini nije bilo povećanja stopa indirektnih poreza, već je rast prihoda bio uslovljen dijelom inflatornim kretanjima, a dijelom aktivnostima koje je preduzimala UIO.

Nakon što pikupi prihode od indirektnih poreza UIO prvo vrši povrat PDV-a poreskim obveznicima koji su ostvarili zakonsko pravo na povrat i po tom osnovu Uprava je u 2025. godine privredi vratila 2 milijarde i 202 milion KM. Ostatak prikupljenih prihoda otišao je u raspodjelu korisnicima.

Tako su neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima u periodu januar-decembar 2025. godine, a to su država, entiteti i Distrikt Brčko, iznosili 9 milijardi i 974 miliona KM i veći su za 525 miliona KM u odnosu na prihode koje su sa Jedinstvenog računa korisnici dobili za isti period 2024. godine.

VIŠAK PRIHODA NAJVEĆIM DIJELOM ZAVRŠIO KOD ENTITETA I BRČKO DISTRIKTA

Za finansiranje državnih institucija u 2025. godini raspoređen je iznos od 1 milijarde i 20 miliona KM. Federaciji BiH je ukupno rapoređeno 5 milijardI i 510 miliona KM, Republici Srpskoj 3 milijarde i 86 miliona KM i Brčko distriktu 310 miliona KM, saopšteno je iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH.