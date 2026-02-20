Petak, 20 Februara, 2026
Stupila na snagu odluka Vlade FBiH: Po 300 KM mjesečno za svakog studenta

Riječ je o studentima smještenih u studentske centre-domove u Federaciji BiH

Danas je na snagu stupila odluka Vlade FBiH o subvencioniranju troškova smještaja i ishrane studenata sa područja Bosansko-podrinjskog kantona, Posavskog kantona, Kantona 10, kao i RS-a.

Vlada je, naime, utvrdila cijenu subvencioniranja troškova smještaja i ishrane studenata smještenih u studentskim centrima-domovima, koja iznosi 300 KM mjesečno po jednom studentu, i to za 10 mjeseci kalendarske, odnosno akademske godine, počevši od 1. januara 2026. godine.

Do tada je važila od iz 2022. godine po kojoj su subvencije po studentu iznosile 249 KM.

