Vlada FBiH proglasila 2. mart neradnim danom

Premijer Nikšić je naglasio da ovaj praznik nosi poseban značaj za sve građane Bosne i Hercegovine.

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić nakon konsultacija s resornim ministrom Adnanom Delićem uputio je Vladi Federacije BiH inicijativu da se 2. mart 2026. godine proglasi neradnim danom u Federaciji BiH, povodom obilježavanja 1. marta – Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine.

Na današnjoj telefonskoj sjednici, Vlada Federacije BiH je usvojila ovu inicijativu, čime će svi državni organi, preduzeća i druga pravna lica na ovaj dan biti oslobođeni rada.

– Dan nezavisnosti podsjeća nas na istorijski trenutak kada je naša zemlja zakoračila u nezavisnost. To je prilika da se zajedno, u duhu zajedništva i poštovanja prema svim generacijama koje su doprinijele našoj slobodi, svečano prisjetimo vrijednosti koje nas spajaju – istakao je premijer Nikšić.

Ovaj dan, kako se ističe iz Vlade Federacije BiH, treba da bude prilika za okupljanje porodica, prijatelja i zajednica, kako bi svi građani Bosne i Hercegovine dostojanstveno obilježili Dan nezavisnosti i izrazili ponos prema svojoj domovini.

