Sud BiH odbio žalbu: Milorad Dodik više nije predsjednik Republike Srpske,

Apelaciono odjeljenje Suda Bosne i Hercegovine odbilo je žalbu Milorada Dodika na odluku Centralne izborne komisije (CIK) kojom mu je oduzet mandat predsjednika Republike Srpske, potvrđeno je za Klix.ba. Ovime Dodik i zvanično više nije na toj funkciji, a CIK je dužan raspisati prijevremene izbore za predsjednika entiteta.

Podsjetimo, CIK je ranije donio odluku o prestanku njegovog mandata, ali ona je mogla stupiti na snagu tek nakon pravosnažnosti, odnosno potvrde Apelacionog odjeljenja Suda BiH. Današnjom odlukom pravosnažno je utvrđeno da Dodik više ne obavlja funkciju predsjednika RS-a.

Iako su Dodikovi advokati tvrdili da postoje pravni razlozi za poništenje odluke, sud je odbacio njihovu žalbu. Time je otklonjena i posljednja prepreka da se raspišu prijevremeni izbori u entitetu Republika Srpska.

Dodik je, međutim, ranije danas iz Banje Luke najavio održavanje referenduma krajem septembra, na kojem bi građani RS-a trebali odgovoriti da li prihvataju da visoki predstavnik u BiH donosi odluke, te da li priznaju presudu kojom je on smijenjen.

U istom obraćanju Dodik je poručio da u RS-u neće biti prijevremenih izbora, iako je sada jasno da će CIK biti obavezan da ih raspiše.

Osim toga, najavio je i drugi referendum u roku od 90 dana od prvog, ovoga puta o secesiji entiteta, što Dodik ponavlja godinama, ali do sada nikada nije realizovao.