Servisne informacije – Još uvijek nije sanirano klizište u Orlovoj klisuri

POLICIJA – U protekla 24 na području Srebrenika evidentirano je 1 narušavanje javnog reda i mira.
HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljena su 63 pregleda i 2 terenske intervencije.
VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik imala je2 tehničke intervencije na dostavi vode.
PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je osam beba, šest djevojčica i dva dječaka.
ELEKTRO – Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži danas su bez struje sva naselja od Ježinca do tunela u Ormanici u vremenu od 08:30 do 17:30 sati.
VODOVOD – Vodosnabdijevanje iz gradskog vodovodnog sistema se odvija po već utvrđenom rasporedu redukcije.
CZ – Još nije sanirano klizište širih razmjera u mjestu Orlova klisura,na koju CZ Grada Srebrenika već tri mjeseca upozorava.Federalni vodni inspektor je svojim aktom broj:14-21-4-02731/2025-1405-2-P od:26.05.2025 godine izdao nalog Federalnoj Agenci za vodno područje rijeke Save za hitno preduzimanje mjera za uklanjanje materijala iz korita rijeke Tinje kako bi se obezbjedilo nesmetano procanje vode vodotokom,sa naznakom ODMAH po prijemu naloga.