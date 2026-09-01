Porezna uprava Federacije BiH: Najavljeni štrajk 31. augusta 2026. godine nije u toku – javnost po drugi put obmanuta

Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine obavještava javnost da štrajk najavljen za 31. august 2026. godine nije u toku i da se ne održava.

Porezna uprava Federacije BiH 31.8.2026. godine zaprimila je odluku Sindikalne organizacije Porezne uprave Federacije BiH kojom se početak štrajka po treći put prolongira, ali ovaj put do okončanja sudskog postupka koji se vodi pred nadležnim sudom, a u okviru kojeg se ocjenjuje pitanje zakonitosti organiziranja štrajka, odnosno ispunjavanje zakonom propisanih uslova organiziranja najavljenog štrajka.

Sve organizacione jedinice Porezne uprave Federacije BiH rade nesmetano i izvršavaju svoje redovne poslove i zadatke.

Porezna uprava Federacije BiH smatra neophodnim jasno ukazati javnosti da je ovo drugi put da se javnost dovodi u zabludu u vezi s održavanjem štrajka u ovoj instituciji.

Zbog odgovornosti prema građanima, poreznim obveznicima i cjelokupnoj javnosti, Porezna uprava Federacije BiH neće dozvoliti da se neprovjerenim, netačnim ili obmanjujućim informacijama stvara pogrešna slika o radu ove institucije.

Menadžment Porezne uprave Federacije BiH ostaje opredijeljen za zaštitu prava zaposlenika te i dalje podržava zakonite načine za ostvarivanje materijalnih prava zaposlenih.

Istovremeno, Porezna uprava Federacije BiH poziva javnost i medije da se prilikom informiranja o ovom pitanju oslanjaju isključivo na provjerene i zvanične informacije, posebno imajući u vidu da je pitanje zakonitosti organiziranja najavljenog štrajka trenutno predmet sudskog postupka.

Porezna uprava Federacije BiH će o svim relevantnim činjenicama i eventualnim novim okolnostima pravovremeno informisati javnost.