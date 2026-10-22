Rješava se pitanje staža za 37 radnika Kreke: Odobreno više od dva miliona KM

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je odluku kojom se odobrava uvezivanje radnog staža za 37 radnika Rudnika uglja Kreka d.o.o. Tuzla, koji su stekli uslove za penzionisanje, a za koje nisu uplaćeni doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Za izmirenje zaostalih obaveza za PIO/MIO predviđen je iznos od 2.101.961,99 KM, a sredstva će biti isplaćena iz sredstava Rudnika uglja Kreka.

Odluka je donesena na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, a za njenu realizaciju zaduženi su JP Elektroprivreda BiH, Rudnik uglja Kreka, Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje te Porezna uprava Federacije BiH.

Tuzlainfo.ba