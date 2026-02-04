Sutra isplata uvećanih penzija, najniža 666 KM

Iz Federalnog ministarstva finansija saopćeno je da su u budžetu Federacije BiH osigurana 353 miliona KM za isplatu uvećanih penzija, koje će korisnicima biti isplaćene 5. februara.

Korisnici Federalnog zavoda MIO/PIO u Federaciji BiH ove sedmice dobit će penzije uvećane za 11,2 posto. Kako je potvrđeno, sredstva za isplatu penzija za januar tekuće godine u ukupnom iznosu od 347 miliona KM već su upućena prema bankama i poštama.

U skladu s uobičajenom praksom isplate penzija petog dana u mjesecu, isplata prema krajnjim korisnicima planirana je u četvrtak, 5. februara.

Povećanje penzija zasniva se na nedavno usvojenom Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o MIO/PIO FBiH, koji predviđa usklađivanje penzija dva puta godišnje, u januaru i julu. Najniža penzija za korisnike koji su pravo ostvarili prije 1. januara 2026. godine povećava se sa 599,28 na 666,40 KM, dok zagarantovana penzija raste sa 715,21 na 795,31 KM.

Prosječna samostalna penzija iz decembra 2024. godine, usklađena za sva pripadajuća povećanja, iznosi 841,98 KM, što ujedno predstavlja i iznos zagarantovane penzije u skladu sa zakonom.

Nakon isplate penzija bit će uplaćeni i doprinosi za zdravstveno osiguranje penzionera, tako da će ukupna izdvajanja za januar iznositi 353 miliona KM. Poređenja radi, za januar prošle godine izdvojeno je 287 miliona KM.

