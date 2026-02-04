Svjetski dan borbe protiv raka: Prevencija je ključna

Svjetski dan borbe protiv raka obilježava se svake godine 4. februara s ciljem podizanja svjesnosti o raku i poticanja njegove prevencije.

Obilježavanje je 2000. godine osnovala Unija za međunarodnu kontrolu raka (UICC), koja svojim trogodišnjim kampanjama pokušava omogućiti dublje istraživanje određenih tema o raku te, podstaknuti ljude širom svijeta na suočavanje s globalnom epidemijom raka.

Prevencija je ključna u borbi protiv malignih bolesti.

Procjene pokazuju da se čak do 40 odsto slučajeva raka može spriječiti zdravim životnim navikama.

To su prestanak pušenja, umjerena konzumacija alkohola, redovna fizička aktivnost, pravilna ishrana, održavanje zdrave težine, zaštita od prekomjernog izlaganja suncu i sprječavanje infekcija koje mogu dovesti do razvoja raka.

Maligna oboljenja su jedan od vodećih uzroka oboljevanja i umiranja u svijetu, a najveći udio imaju rak pluća, jetre, želuca i dojke.

Samo tokom 2022. godine u svijetu je registrovano oko 20 miliona novooboljelih, a po dostupnim podacima godišnje skoro 9,7 miliona ljudi umre od posljedica malignih tumora.

