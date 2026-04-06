Sutra u Parlamentu Federacije tematska sjednica o univerzalnom dječijem dodatku

Tematska sjednica o univerzalnom dječijem dodatku u Federaciji Bosne i Hercegovine bit će održana u utorak, 07. aprila 2026. godine, s početkom u 11:00 sati, u sali Parlamenta Federacije BiH.

Izjave za medije planirane su u 10:45 sati, prije početka sjednice.

Tematska sjednica organizuje se u okviru izvršenja zaključka sa posljednje sjednice Ministarske koordinacije za oblast socijalne politike u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Na sjednici će Federalno ministarstvo rada i socijalne politike predstaviti studiju o mogućnostima uvođenja univerzalnog dječijeg dodatka u Federaciji BiH, s posebnim akcentom na model 2C, koji je u ovom trenutku prepoznat kao najrealniji i fiskalno održiv model.

Na tematsku sjednicu pozvani su zastupnici i delegati oba doma Parlamenta Federacije BiH, članovi Vlade Federacije BiH, premijeri svih deset kantona, kao i resorni kantonalni ministri iz oblasti socijalne zaštite i kantonalni ministri finansija.

Tematsku sjednicu organizuje Federalno ministarstvo rada i socijalne politike u partnerstvu sa UNICEF Bosne i Hercegovine.

Pozivamo predstavnike medija da prisustvuju i izvještavaju o ovoj temi od posebnog značaja za unapređenje sistema podrške porodicama i djeci u Federaciji Bosne i Hercegovine.