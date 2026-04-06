Borcima stižu uvećane naknade i razlike za prethodna dva mjeseca

Vlada FBiH 18. marta je, na prijedlog Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida rata, donijela više odluka o ostvarivanju prava iz ove oblasti.

Isplata uvećanih boračkih naknada za mart, kao i isplata retroaktivnog uvećanja za januar i februar, trebala bi početi otprilike 10. aprila, saznaje Faktor. Uz ovo povećanje, prosječna invalidnina od 450 KM bit će uvećana za 11,2 posto, odnosno kada se to preračuna u novac, bit će veća za 50,40 KM pa će iznositi nešto iznad 500 KM.

Sljedeće uvećanje u julu

Egzistencijalna naknada s nivoa Federacije s 5,77 KM povećana je na 6,20 KM, a korisnicima će biti isplaćeno retroaktivno uvećanje za januar i februar. Po oko 63 feninga, a što je 1,26 KM. Ubuduće će se ratne invalidnine, porodične invalidnine, egzistencijalna naknada s federalnog nivoa vezati uz povećanje penzija u FBiH. Pa se sljedeće uvećanje može očekivati u julu.

Donesena je odluka kojom se utvrđuje osnovica za određivanje visine mjesečnih novčanih naknada korisnika boračko-invalidske zaštite u FBiH za period januar – juni 2026. (invalidnina), u iznosu od 1171,28 KM. Po ovoj osnovici, utvrđuje se visina mjesečnih novčanih naknada ličnih i porodičnih invalidnina u FBiH za period januar – juni 2026., u skladu sa Zakonom o pravima boraca i članova njihovih porodica, kao i za korisnike prava boračko-invalidske zaštite koji su to pravo stekli do 6. aprila 1992. godine.

Visina mjesečnih naknada

Podsjetimo, odlukom za 2025. utvrđena je osnovica za određivanje visine mjesečnih novčanih naknada korisnika boračko-invalidske zaštite u FBiH (invalidnina) u iznosu od 1052,74 KM. Također, utvrđena je mjesečna novčana egzistencijalna naknada demobilisanim borcima i članovima njihovih porodica za period januar – juni 2026. u iznosu od 6,20 KM po mjesecu provedenom u Oružanim snagama.

Na osnovi ovog utvrđenog iznosa i koeficijenta utvrdit će se visina mjesečne novčane egzistencijalne naknade demobilisanim borcima i članovima njihovih porodica za period januar – juni 2026., u skladu s odredbama Zakona o pravima demobiulisanih boraca i članova njihovih porodica. Egzistencijalna naknada za nezaposlene borce s federalnog nivoa po mjesecu provedenom u odbrani zemlje u prošloj godini iznosila je 5,57 KM. Zakonom o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica propisano je pravo boraca na egzistencijalnu naknadu u slučaju nezaposlenosti.

Ova pomoć prima se na mjesečnom nivou i može se ostvariti na kantonalnom i federalnom nivou. Nezaposleni borci mlađi od 57 godina pomoć mogu imati sa kantonalnog, a stariji od 57 godina s federalnog nivoa. Odlukom je utvrđen i koeficijent 1 za obračune i isplate mjesečnih novčanih naknada dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica.

Na osnovi ovog koeficijenta i utvrđene osnovice za mjesečne novčane naknade utvrđuje se visina mjesečnih novčanih primanja dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica.

Osnovica za isplatu mjesečnih novčanih naknada

Vlada je donijela i odluku kojom se utvrđuje osnovica za isplatu mjesečnih novčanih naknada dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica u iznosu od 939,60 KM. Po ovoj osnovici utvrđuje se visina mjesečnih novčanih iznosa za dobitnike ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica.

Osnovica za isplatu mjesečnih novčanih naknada dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih obitelji za 2025. iznosila je 844,51 KM. Utvrđen je i koeficijent 1 za obračun i isplatu mjesečne novčane egzistencijalne naknade demobilisanim borcima i članovima njihovih porodica. Na osnovi ovog koeficijenta i utvrđenog iznosa utvrđuje se visina mjesečne novčane egzistencijalne naknade demobilisanim borcima i članovima njihovih porodica.

Odlukom je utvrđen i koeficijent 1 za obračune i isplate mjesečnih novčanih naknada korisnika boračko-invalidske zaštite u FBiH (invalidnina) za period januar – juni 2026. Na osnovi ovog koeficijenta i utvrđene osnovice za mjesečne novčane naknade utvrđuje se visina mjesečnih novčanih primanja ličnih i porodičnih naknada korisnika prava boračko-invalidske zaštite za 2026.