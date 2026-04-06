Aktivirana nova klizišta na području Srebrenika

Operativni centar civilne zažštite Srebrenik dostavio je podatke o prijavama klizišta na području Grada Srebrenika:

– na putu Tinja-Lisovići preko Baščovana putni pravac zatvoren,

– u Rapatnici koje ugrožava putni pravac i voćnjak,

– ponovo aktivirano u Gornjoj Tinji koje ugrožava stambene objekte,

– u Novom naselju Neum-Srebrenik koje ugrožava veći broj stambenih objekata,

– Klizište širih razmjerau mjestu Orlova Kisura,na koje C.Z. Grada Srebrenika već nekoliko mjeseca upozorava,još uvjek nije sanirano iako Federalni vodni inspektor svojim aktom broj:14-21-4-02731/2025-1405-2-P od:26.05.2025 godine. izdao nalog Federalnoj Agenci za vodno područje rijeke Save za hitno preduzimanje uklanjanja materijala iz korita rijeke Tinje kako bi se normalizirao protok vode koritom rijeke Tinje a sve sa naznakom ODMAH.

Pored toga, prijavljena je i šteta na vjerskom objektu džamija u MZ-Previle, rijeka Tinja otkinula jedan dio ograde i ulila se u dvorište džamije.