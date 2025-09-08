Sve manje zimnice u bh. domaćinstvima: Visoke cijene voća i povrća natjerale građane da odustanu od tradicije

Poskupljenja hrane direktno utiču na standard građana, a nestanak prakse pripremanja zimnice još je jedan znak koliko su se svakodnevne navike promijenile pod pritiskom inflacije.

Priprema zimnice, nekada ponos i tradicija gotovo svake kuće u BiH, danas postaje nedostižan luksuz. Domaćice širom zemlje sve češće odustaju od pravljenja ajvara, kiselih krastavaca, džemova, sokova i drugih zimskih delicija – razlog je jednostavan: cijene voća i povrća vrtoglavo rastu, piše Večernji list BiH. Na pijacama i u trgovinama kilogram paprika, paradajza ili krastavaca košta gotovo dvostruko više nego ranijih godina, dok su šećer, ulje i tegle značajno poskupjeli.

– Nekada smo od stotinjak maraka mogli napraviti zimnicu za cijelu porodicu, a danas taj iznos nije dovoljan ni za osnovne namirnice – kaže jedna domaćica iz Mostara.

Zimnica je oduvijek imala posebno mjesto u bh. domovima – bila je garancija pune trpeze tokom zime, ali i simbol marljivosti i domaće topline. Ipak, sve je više porodica koje se okreću kupovnim proizvodima, iako su i oni često skupi i, prema mišljenju potrošača, lošijeg kvaliteta od domaćih. Razlog je jednostavan – kupuje se prema potrebi i mogućnostima tokom zime.

Ekonomisti upozoravaju da ovakva situacija nije samo pitanje tradicije nego i ozbiljan udar na kućne budžete. Poskupljenja hrane direktno pogađaju standard građana, a nestanak prakse pripremanja zimnice još je jedan znak koliko su se svakodnevne navike promijenile pod pritiskom inflacije. Mnoge domaćice sa tugom priznaju da će njihove ostave ove zime ostati praznije nego ikad, a generacije koje dolaze možda nikada neće upoznati mirise i ukuse domaće zimnice kakvu su pravile njihove bake.

Za prosječnih 5 kilograma domaćeg ajvara potrebno je uložiti značajna sredstva i trud. Tako je za 5 kg ajvara potrebno 25 kg paprika, što košta između 97 i 112 maraka. Potom od 2 do 3 kg patlidžana, što iznosi od 2,50 do 5,80 maraka. Zatim 2 litre ulja – od 6 do 7,50 maraka te ostali začini (so, sirće, bijeli luk): oko 4,50 KM. Dakle, ukupni troškovi za sastojke iznose od 110 do 130 maraka. Na ovu cijenu treba dodati i troškove struje, plina ili drva, zavisno od toga na kakvom šporetu se zimnica priprema. Tu je i cijeli dan posla – od pečenja, preko guljenja i cijeđenja do kuhanja.

Cijene voća

Ni kada je riječ o slatkoj zimnici situacija nije bolja. Naprotiv, čak je i gora. Voće je nikad skuplje. Na pijacama su i dalje najskuplje šumske borovnice – kilogram košta nevjerovatnih 30 KM, a cijena se od početka sezone nije mijenjala. Međutim, cijena običnih borovnica proteklih dana drastično je porasla, pa kilogram sada iznosi čak 25 KM, što je 9 KM više nego ranije. Primjera radi, kilogram junećeg vrata bez kosti u trgovinama košta oko 25 KM.

U nebesa je otišla i cijena malina i kupina, koje se prodaju za 22 KM po kilogramu, dok je donedavno njihova cijena bila oko 15 KM.