Sunčano vrijeme u BiH, temperature idu do 32 stepena

Sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost preovladavat će danas u Bosni i Hercegovini, objavio je Federalni hidrometeorološki zavod (FHMZ).

Dio prijepodneva po kotlinama i uz riječne tokove će biti magle. Vjetar slab, u Bosni sjevernog smjera, a u Hercegovini jugo.

Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, na jugu zemlje do 20 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 30, na jugu zemlje do 32 stepena.

U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 14, a najviša dnevna temperatura zraka oko 28 stepeni.