Servisne informacije: Rođeno jedanaest beba

POLICIJA – Protekla 24 na području Srebrenika bila su potpuno mirna.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljeno je 60 pregleda i 1 kućna posjeta, 1 pacijent prevezen je u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik imala je 4 tehničke intervencije na dostavi vode.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je pet djevojčica i pet dječaka. U privatnom porodilištu rođen je jedan dječak.

ELEKTRO – Prekidi u isporuci električne energije po već najavljenom rasporedu.

VODOVOD – Vodosnabdijevanje iz gradskog vodovodnog sistema se odvija po već utvrđenom rasporedu redukcije.

Danas u Srebreniku očekuje se sunčan i topao dan s maksimalnom temperaturom od 30°C.