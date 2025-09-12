Težak udes u Doboju, jedna osoba poginula, dvije povrijeđene

Jedna osoba je poginula, a dvije su povrijeđene u udesu koji se danas, 12. Septembra, desio u Doboju.

U ovoj saobraćajnoj nezgodi učestvovala su dva vozila a lice Z.M. iz Doboja je od zadobijenih povreda smrtno stradalo na licu mjesta, dok su A.M. i D.M. iz Gračanice zadobili tjelesne povrede i prevezene su u bolnicu “Sveti apostol Luka” u Doboju radi pružanja ljekarske pomoći.

Kako je saopšteno iz PU Doboj, udes se desio na regionalnom putu Doboj – Petrovo u mjestu Tekućica oko 09,55 a učestvovao je putnički automobil reno kojim je upravljalo Z.M. iz Doboja i putnički automobil audi kojim je upravljalo lice inicijala A.M. iz Gračanice, FBiH, sa kojim se u vozilu nalazilo lice inicijala D.M. iz Doboja.

“U ovoj saobraćajnoj nezgodi lice inicijala Z.M. je od zadobijenih povreda smrtno stradalo na licu mjesta, dok su lica inicijala A.M. i D.M. zadobila tjelesne povrede i prevezena su u bolnicu u Doboju radi pružanja ljekarske pomoći.Uviđaj lica mjesta su izvršili policijski službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Doboj, a istim je rukovodio dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj”, navodi se u saopštenju.