Subota, 13 Septembra, 2025
NaslovnicaVIJESTIBIH I SVIJET

Oduzeta veća količina odjeće i obuće vrijednosti 176.000 KM

By admin
0
218

Službenici Uprave za indirektno oporezivanje /UIO/ BiH su tokom više kontrola na području regionalnog centra Tuzla privremeno oduzeli 2.061 komad tekstilnih proizvoda i obuće u vrijednosti 176.000 KM, saopšteno je iz ove uprave.

Roba je oduzeta u okviru pojačanih kontrola službenika UIO na carinama, gdje su detaljno pregledana teretna vozila i preduzetnici.

Službenici UIO su 3. septembra pretresom teretnog vozila, osim redovno prijavljene robe – piva, pronašli 920 komada tekstilnih proizvoda /trenerke i farmerke/, koji su bili skriveni, krijumčareni i namijenjeni za tržište BiH.

Osim toga, službenici su 9. septembra, kod uvoznika, osim redovno prijavljene robe, pronašli i 355 komada tekstilnih proizvoda i obuće /trenerke, jakne, patike/, koji su bili skriveni i krijumčareni za tržište BiH.

Tokom provjere prometa i porijekla robe kod samostalnog preduzetnika sa područja Tuzle 10. septembra, pronađeno je 786 komada tekstilnih proizvoda /trenerke, majice/ za koje nije postojala zakonom propisana dokumentacija.

Prethodni članak
Težak udes u Doboju, jedna osoba poginula, dvije povrijeđene
adminhttp://www.radiosrebrenik.ba

VIJESTI

Najnovije vijesti

Učitati više

Najnovije vijesti

POPULARNE VIJESTI

SVE KATEGORIJE

RADIO Srebrenik

Radio Srebrenik - lokalni radio koji se sluša globalno svugdje u svijetu. Sve vijesti iz Srebrenika i okoline već 40 godina sa vama.

Pošaljite nam mail na : radiosrebrenik@yahoo.com

PRATITE NAS

© Radio Srebrenik - uz malu pomoć od Srebrenik.NETwork-a