Danas sparno i nestabilno: Pljuskovi i grmljavina u većem dijelu zemlje, temperatura do 39°C

Jutros, 30. juna, u Bosni i Hercegovini je pretežno sunčano vrijeme.

Danas u Bosni i Hercegovini prije podne pretežno sunčano. I dalje je vruće, ali i nestabilno vrijeme. U drugom dijelu dana usljed jačeg razvoja oblačnosti lokalnih pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jaki udari vjetra su mogući uz grmljavinske oblake. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 39°C.

U srijedu, u Bosni i Hercegovini više sunčanog vremena prije podne. U drugom dijelu dana lokalnih pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje. Lokalno iz kišu mogća je i pojava grada. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19, na jugu do 23, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35, na jugu do 38 stupnjeva.

U četvrtak, u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno sa kišom i pljuskovima. Lokalno uz kišu mogća je i pojava grada. Jače padavine su na području Bosne. Vjetar je umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 18, na jugu do 22, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 29, na jugu do 32 stupnja.

U petak, umjereno oblačno i tokom dana sunčanije. Ponegdje na istoku može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 18, na jugu do 22, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 32 stupnja.