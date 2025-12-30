Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu zbog genocida

Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Zorana Simanića, zvani „Zajdo“, rođenog 1972. godine u Loznici, državljanina BiH i R Srbije i Dragana Jovića zvanog „Mujo“, rođenog 1959. godine u Zvorniku, državljanina BiH i R Srbije. Optuženi se terete da su za vrijeme širokog i sistematičnog napada VRS-a i MUP-a RS na području zaštićene zone UN-a Srebrenica, svjesno pružali pomoć u počinjenju krivičnog djela genocida nad žrtvama bošnjačke nacionalnosti nakon pada zaštićene zone UN-a Srebrenica.

U optužnici se navodi da su optuženi u julu 1995. godine, u svojstvu pripadnika Zvorničke brigade VRS-a, učestvovali u zarobljavanju i prisilnom zatvaranju više od 829 bošnjačkih muškaraca i dječaka u fiskulturnu salu škole u naselju Roćević u opštini Zvornik, njihovom transportu na mjesto egzekucija kao i da su pucajući iz vatrenog oružja učestvovali u strijeljanju navedenih zarobljenika na lokalitetu šljunkare na obali Drine u naselju Kozluk, nakon čega su njihovi posmrtni ostaci premješteni u više sekundarnih masovnih grobnica.

Optuženi se terete da su počinili krivično djelo genocid iz člana 171. tačka a) i b), KZ-a BiH u vezi sa članom 180. stav 1. i u vezi sa članom 31. istog Zakona.