Utorak, 30 Decembra, 2025
Održana manifestacija “Dani hrvatske kulture grada Srebrenika”

Sinoć je u Domu kulture održana manifestacija“Dani hrvatske kulture grada Srebrenika” , koju tradicionalno organizuje udruženje građana “Ponori” Gornji Hrgovi.

Njen cilj je očuvanje i promocija tradicionalnih vrijednosti  načina života i običaja Hrvata koji žive na ovim prostorima.

Manifestaciju je svečano otvorio gradonačelnik Adnan Bjelić, a njeni pokrovitelji su Grad Srebrenik i Ministarstvo za kulturu,sport i mlade TK.

Upriličen je zanimljiv kulturno-umjetnički program u kojem su nastupala kulturno-umjetnička društva iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije, postavljena je i međunarodna izložba slika studenata Akademije likovnih umjetnosti Osijek.

Također, prisutni su mogli uživati u degustaciji tradicionalnih jela, pića i poslastica.

